Полиция Лондона, начиная с понедельника, произвела более 840 задержаний активистов экологического движения Extinction Rebellion, сообщил в четверг Скотланд-Ярд.

По данным полиции, в четверг утром число задержанных экоактивистов составило 842 человека, включая несколько человек в аэропорту Лондон-Сити, где протестующие пытались заблокировать взлетно-посадочные полосы и подъезды к воздушной гавани.

Небольшая группа активистов также была замечена корреспондентом РИА Новости в центре британской столицы у отеля InterContinental, где в эти дни проходит нефтегазовая конференция Oil&Money. Активисты, протестуя против деятельности крупных нефтегазовых компаний, выстроились около входа в отель, а некоторые из них легли прямо на асфальт, передает Day.Az.

Семеро ранее задержанных активистов в возрасте от 33 до 68 лет в четверг предстали перед Вестминстерским магистратским судом, свидетельствуют данные полиции. Слушания по следующей группе задержанных состоятся 5 и 7 ноября.

В понедельник началась первая глобальная и синхронизированная акция движения Extinction Rebellion, заявляющего, что борется с загрязнением окружающей среды. Активисты и сторонники движения одновременно перекрывали улицы и мосты крупных городов в Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах.

Движение отмечает, что акции протеста носят ненасильственный характер, и это фактически подтверждается действиями его сторонников: они ложатся или садятся на проезжую часть улицы и ждут, пока полиция вынесет их с места протеста. Акции вызывают неоднозначную реакцию у местных жителей - экоактивисты мешают движению транспорта, создают проблемы для прохода людей и нарушают жизнь города.

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