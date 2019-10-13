Все страны должны учитывать интересы Ирана, а Москва будет создавать условия для улучшения его отношений с соседними арабскими государствами. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya, Sky News Arabia в воскресенье в преддверии своего визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У такой крупной державы, как Иран, которая тысячелетиями находится на этой территории - иранцы, персы здесь жили веками, - не может не быть своих интересов, и к ним нужно относиться с уважением", - сказал глава российского государства.

"Где законные интересы, а где они переходят какие-то границы - это предмет, конечно, обсуждения. Для того чтобы разобраться в этих нюансах, тонкостях и проблемных вопросах, нужно вести диалог. Без диалога невозможно вообще решить ни одной проблемы", - уверен Путин. "Поэтому я представляю себе, что могу разделять озабоченности и [Объединенных] Арабских Эмиратов, и Саудовской Аравии, но решить вопросы между двумя государствами могут только сами эти государства", - отметил российский лидер.

Посредники между Ираном и Саудовской Аравией

Тегеран и Эр-Рияд не нуждаются в посредниках в вопросах двусторонних отношений, заявил Путин.

"Роль посредника не самая благодарная. Я думаю, что наши партнеры ни в Иране, ни в Саудовской Аравии не нуждаются в посредничестве", - ответил российский лидер на вопрос, может ли Москва стать посредником в переговорах между Тегераном и Эр-Риядом.

Президент отметил, что, имея добрые отношения со всеми странами ближневосточного региона, РФ могла бы "доносить какую-то позицию одних до ушей других". "Но я же лично знаю лидеров этих стран, они не нуждаются в советах и посредничестве, с ними можно только говорить по дружбе, как друг, можно формулировать какие-то идеи. И я знаю, что они, будучи умными людьми, прислушиваются, анализируют то, что им говорят. Вот в этом смысле мы могли бы сыграть какую-то позитивную роль", - заключил российский лидер.

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