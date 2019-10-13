Турецкая армия и поддерживающие ее отряды вооруженной сирийской оппозиции завладели городом Телль-Абъяд, расположенным на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, "турецкие войска и выступающие на их стороне формирования оппозиции полностью захватили город Телль-Абъяд".

Телеканал TRT также сообщает, что Турция и ее сторонники "полностью очистили от террористов" Телль-Абъяд.

Как указывает агентство SANA, в настоящее время идут ожесточенные столкновения между бойцами коалиции "Силы демократической Сирии", основы которой составляют курдские отряды, и турецкими войсками в приграничной зоне близ города Айн аль-Араб.

Некоторое время назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе операции "Источник мира", проводимой турецкой армией при поддержке "Сирийской национальной армии", ВС Турции установили контроль над городом Рас-эль-Айн и прилегающими к нему четырем деревням. Он отметил также, что в окружении находится город Телль-Абъяд.

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