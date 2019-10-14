Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.

Об этом сообщает твиттер Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Как стало известно, это воздушно судно относилось к пилотажной группе "Снегири" королевских военно-воздушных сил Канады.

Согласно поступившей информации, до крушения самолета пилоту удалось успешно катапультироваться.

Причины инцидента на данный момент пока неизвестны.

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