https://news.day.az/world/1165480.html Самолет ВВС Канады разбился в США
Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Об этом сообщает твиттер Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Как стало известно, это воздушно судно относилось к пилотажной группе "Снегири" королевских военно-воздушных сил Канады.
Согласно поступившей информации, до крушения самолета пилоту удалось успешно катапультироваться.
Причины инцидента на данный момент пока неизвестны.
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