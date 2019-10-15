Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном рассказал ему о целях операции "Источник мира" на севере Сирии, сообщила администрация турецкого лидера.

"Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы наш президент рассказал о целях операции "Источник мира", указал на угрозу безопасности Турции и территориальной целостности Сирии от террористов РПК- YPG и "ИГ" на севере Сирии", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство".

В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

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