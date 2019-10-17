Соединенные Штаты могут ввести дополнительные "опустошительные санкции" в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не договорится по Сирии с турецким лидером Тайипом Эрдоганом во время встречи в Анкаре.

Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Эрдоган сказал, что не будет ни с кем встречаться, а потом, совсем недавно, взял эти слова обратно, сказав, что все же будет. Я думаю, что у них (Пенса и Эрдогана - прим. ТАСС) будет успешная встреча. Если же нет, санкции, пошлины и другие меры, которые мы приняли и примем в отношении Турции, станут опустошительными для турецкой экономики", - проинформировал Трамп.

Ранее в среду Эрдоган заявил, что не намерен контактировать ни с Пенсом, ни с госсекретарем США Майклом Помпео. 15 октября Белый дом сообщил, что на 17 октября у Пенса запланированы двусторонние переговоры с Эрдоганом. Позднее руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что турецкий лидер планирует провести встречу с Пенсом и Помпео.

14 октября Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Турции в связи с ее действиями в Сирии. Как следует из документа, он поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Речь идет о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в Северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в арабской стране. На основании этого указа Минфин и Госдепартамент уже объявили о введении санкций против турецких министерств национальной обороны и энергетики и природных ресурсов, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также руководителя МВД Сулеймана Сойлу.

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