В этом году хлеб в Грузии подорожал на 10 тетри (5,7 гяпиков).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом заявил руководитель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе.

По его словам, подорожание произошло в основном на фоне повышения цен на сырье и другие вспомогательные продукты, используемые при выпечке хлеба.

"В этом году хлеб подорожал на 10 тетри. Как вы знаете, цены на пшеницу и муку на мировом рынке изменились, а это сказывается на стоимости хлеба. Мы закупаем вспомогательные материалы и все дорого", - отметил М.Долидзе.

Он сказал также, что на данный момент цены на муку в стране стабильные и нового подорожания хлеба не ожидается.

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