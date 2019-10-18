Президент США Дональд Трамп назвал турецкого лидера Тайипа Эрдогана своим другом и подчеркнул, что новые санкции Вашингтона в отношении Анкары не понадобятся. Соответствующее заявление он сделал в четверг, выступая перед журналистами в городе Форт-Уэрт (штат Техас), передает ТАСС.

"Санкции не понадобятся, поскольку Турция делает то, что она делает", - сказал американский лидер.

"Я хотел бы поздравить президента Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем", - добавил Трамп. "Он поступил правильно, и я действительно ценю это", - отметил глава Белого дома.

Он заявил, что готов принять Эрдогана в Вашингтоне в ноябре. "Теперь бы я сказал, что это очень открыто. Я бы сказал: да, он приедет. Он поступил великолепно, он - лидер", - заявил Трамп, комментируя перспективы проведения переговоров с Эрдоганом в ноябре в Белом доме, как первоначально предполагалось. Впоследствии осуществление этих планов попало под вопрос из-за военной операции Турции в Сирии, против проведения которой решительно выступили Соединенные Штаты. Однако несколькими часами ранее Вашингтон договорился с Анкарой о приостановке на 120 часов военной операции Турции в Сирии с прицелом на ее полное завершение.

"Ему [Эрдогану] надо было принимать решение. <...> То, что он сделал, было очень мудрым, оно идет на пользу народу Турции. Им [туркам] повезло, что он [Эрдоган] является их лидером", - сказал руководитель администрации США.

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