Турецкий суд вынес решения против крупнейшего сайта онлайн-бронирования отелей Booking.com. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается что, согласно решению суда booking.com, который нарушил закон о конкуренции на гостиничном рынке Турции, должен заплатить 500 тысяч лир Ассоциаци туристических агентств Турции (TURSAB).

После выплаты указанной суммы booking.com сможет возобновить работу в Турции.

Отметим, что в начале 2017 года суд Стамбула постановил заблокировать онлайн-сервис бронирования отелей booking.com.

Суд вынес такое решение в ходе рассмотрения иска, поданного Ассоциацией туристических агентств Турции (TURSAB). Представляющие TURSAB адвокаты утверждают, что сервис нарушает закон о конкуренции на гостиничном рынке страны.

Напомним, что ранее сервис booking.com уже был оштрафован в Турции на 2,5 миллиона турецких лир за недобросовестную конкуренцию. Иск также был подан юристами TURSAB.

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