https://news.day.az/world/1167128.html Турция намерена открыть 12 наблюдательных пунктов на севере Сирии
Турция намерена открыть 12 наблюдательных пунктов на севере Сирии
Анкара намерена соорудить 12 наблюдательных пунктов в зоне безопасности на севере Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.
"В зоне безопасности мы планируем построить 12 наблюдательных пунктов", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле. Его цитирует телеканал NTV.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство".
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