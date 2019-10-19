Президент США Дональд Трамп позвонил в открытый космос и поздравил астронавтов НАСА Кристину Кук и Джессику Мейр.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, Трамп заявил, что счастлив наблюдать за первым женским выходом в открытый космос.

Он также назвал астронавтов очень храбрыми.

Также сообщается, что Трамп был удивлен тому, что связаться с космосом удалось с заминкой, и не был готов услышать "безэмоциональный" голос Джессики Мейр, из-за чего смутился.

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