https://news.day.az/world/1167163.html Трамп позвонил в космос
Трамп позвонил в космос
Президент США Дональд Трамп позвонил в открытый космос и поздравил астронавтов НАСА Кристину Кук и Джессику Мейр.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, Трамп заявил, что счастлив наблюдать за первым женским выходом в открытый космос.
Он также назвал астронавтов очень храбрыми.
Также сообщается, что Трамп был удивлен тому, что связаться с космосом удалось с заминкой, и не был готов услышать "безэмоциональный" голос Джессики Мейр, из-за чего смутился.
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