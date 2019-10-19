https://news.day.az/world/1167373.html Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ, передает РИА Новости.
"В центре беседы находился вопрос подготовки к скорому саммиту в нормандском формате. Они также говорили о ситуации в Сирии и Ливии, а также о продолжающихся переговорах о продолжении транзита газа через Украину", - говорится в пресс-релизе кабмина.
Телефонный разговор состоялся в субботу, 19 октября.
Факт разговора подтвердили в Кремле. "Разговор подтверждаю", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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