https://news.day.az/world/1167543.html Американские военные погибли в ходе учений
Американские военные погибли в ходе учений
Командир 3-й пехотной дивизии, генерал-майор Тони Агуто заявил, что американские военные погибли на учениях в штате Джорджия.
Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В результате аварии с участием боевой машины, принимавшей участие в учениях 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии на базе Форт-Стюарт, погибли трое военных.
Уточняется, что их тела пока не опознаны, они доставлены в госпиталь. Агуто выразил соболезнования в связи с произошедшим.
Проводится выяснение обстоятельств случившегося.
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