Командир 3-й пехотной дивизии, генерал-майор Тони Агуто заявил, что американские военные погибли на учениях в штате Джорджия.

Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В результате аварии с участием боевой машины, принимавшей участие в учениях 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии на базе Форт-Стюарт, погибли трое военных.

Уточняется, что их тела пока не опознаны, они доставлены в госпиталь. Агуто выразил соболезнования в связи с произошедшим.

Проводится выяснение обстоятельств случившегося.

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