Крупнейший в мире по выручке производитель алмазов De Beers снизил добычу алмазов в III квартале на 14% до 7,4 млн карат. Об этом говорится в сообщении Anglo American, контролирующей 85% De Beers, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Прогноз De Beers на год остался неизменным на уровне 31 млн карат.



Снижение в III квартале вызвано как запланированным закрытием некоторых проектов в Южной Африке и Канаде и переводом месторождения Venetia (ЮАР) на подземную добычу, так и рыночными условиями. Компания отмечает, что спрос на алмазном рынке остается слабым в связи с макроэкономической неопределенностью и низкой рентабельностью midstream (огранщики и производители бриллиантов).



За 9 месяцев т. г. производство De Beers снизилось на 12% до 23 млн карат.



Добыча в Ботсване (Debswana) за квартал осталась на уровне 5,7 млн карат.



Производство в Намибии (Namdeb) снизилось на 7% до 0,4 млн карат, в связи с консервацией наземного рудника Elizabeth Bay в конце прошлого года. Добыча в Южной Африке упала на 0,5 млн карат (на 60%) из-за снижения производства руды на Venetia и консервацией проекта Voorspoed. В Канаде было произведено 0,8 млн карат (падение на 34%), в связи с истощением и закрытием месторождения Victor.



Продажи в III квартале были на уровне добычи - 7,4 млн карат (7,1 млн карат за вычетом долей партнеров по СП в Ботсване и Намибии). Это на 48% выше уровня III квартала прошлого года. Годом ранее было реализовано 5 млн карат (4,6 млн карат), но тогда компания De Beers провела два цикла продаж вместо трех в этом году.



Тем не менее спрос на алмазное сырье остается слабым, что связано с проблемами затоваренности стоков в midstream и рисками макроэкономической неопределенности.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!