https://news.day.az/world/1168283.html США одобрили присоединение еще одной страны к НАТО
США одобрили присоединение еще одной страны к НАТО
Сенат США во вторник принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО.
Трансляция велась на сайте верхней палаты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
91 сенатор проголосовал "за", двое выступили против. "Резолюция по ратификации протокола НАТО и Республики Северная Македония принята", - огласили на заседании.
Северная Македония должна стать 30-м государством - членом НАТО.
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