Сенат США во вторник принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО.

Трансляция велась на сайте верхней палаты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

91 сенатор проголосовал "за", двое выступили против. "Резолюция по ратификации протокола НАТО и Республики Северная Македония принята", - огласили на заседании.

Северная Македония должна стать 30-м государством - членом НАТО.

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