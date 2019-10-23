Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1", передает Day.Az со ссылкой на Вести. Как пояснил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, страны залива всегда обращали внимание на российские комплексы противовоздушной обороны. Однако всплеск интереса произошел после атаки дронов на саудовские нефтяные объекты, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, 14 сентября 18 беспилотников и 7 крылатых ракет атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, в том числе комплекс подготовки нефти Saudi Aramko. Это привело к падению добычи нефти на 5,7 миллионов баррелей в сутки, что вдвое меньше нормы. Ответственность за нападение взяли на себя йеменский хуситы. Однако саудиты уверены, что за атакой дронов стоит Иран.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" - система ПВО ближнего радиуса действия. Радиус действия ее ракет достигает 20 километров, а эффективная дальность огня из 30-миллиметровых пушек - 4 километра. ЗРПК реагирует на опасность всего за 4-6 секунд. Причем стрелять из орудий и пускать ракеты "Панцирь" может даже на ходу.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!