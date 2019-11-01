Полиция освободила 15 человек, закованных в цепи в молельном доме в штате Лагос в Нигерии. Об этом сообщает местный портал Legit, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, самопровозглашенный пастор и 10 работников церкви задержаны.

"Пятнадцать человек, чьи ноги были закованы в цепи, были спасены. Сообщалось, что некоторые жертвы провели в заключении пять лет", - заявил представитель штата Бала Элкана.

Он добавил, что жертв в возрасте от 19 до 50 лет приводили родственники для "духовного лечения" от психических заболеваний и других болезней. "Пастор" объяснил, что приковывал жертв цепями, чтобы те не убежали.



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