https://news.day.az/world/1171913.html Девять школьников погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана
По данным агентства, взрыв произошел в субботу утром в районе Даркад, когда дети шли в школу.
Девять школьников погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана
Девять школьников погибли в результате взрыва в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана.
Об этом сообщает агентство Пажвак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства, взрыв произошел в субботу утром в районе Даркад, когда дети шли в школу.
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