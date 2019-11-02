Девять школьников погибли в результате взрыва в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана.

Об этом сообщает агентство Пажвак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, взрыв произошел в субботу утром в районе Даркад, когда дети шли в школу.



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