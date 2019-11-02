Достижение торговых договоренностей между Китаем и США стабилизирует ситуацию в мировой экономике, но только на ближайшее время, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что, если говорить про краткосрочную историю, про историю на ближайший год, то, конечно же, достижение договоренностей только приветствуется, потому что оно стабилизирует общую ситуацию, и ситуация перестанет ухудшаться. Но, в любом случае, мировой торговле, мировой экономике уже нанесен непоправимый ущерб, потому что понятно, что теперь в ожидания всех экономических агентов заложен возможный негативный сценарий", - заявил он журналистам.

По мнению Орешкина, "заключение соглашения на ближайшее время, на ближайший квартал, год, может быть, два ситуацию стабилизирует. Я думаю, до американских выборов мы здесь больше интенсификации конфликтов не увидим. Но понятно, что противоречия между китайской системой и американской системой настолько глубоки, что рано или поздно они выйдут на поверхность. То есть это перемирие носит тактический, а не стратегический характер, по моей оценке", - подчеркнул глава Минэкономразвития РФ.

Как сообщалось, подписание торговых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может состояться в штате Айова. Ранее предполагалось, что лидеры США и Китая встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго 16 и 17 ноября, и первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами мог быть заключен именно на этом мероприятии. Однако президент Чили Себастьян Пиньера в среду заявил, что вынужден отменить форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.

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