В Международном валютном фонде сообщили о пересмотре в сторону более низких значений прогнозов по экономическому росту Германии, Франции, Нидерландов и ряда других ключевых стран еврозоны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в ноябрьском докладе фонда с обновленными региональными экономическими прогнозами отмечается, что негативная динамика в мировой торговле, а также снижение промышленной активности, проявившееся во многих странах в начале 2018 г., по-прежнему продолжается.

На этом фоне в МВФ прогнозируют, что темпы роста ВВП еврозоны составят лишь 1,2% по итогам 2019 г. и 1,4% - в 2020 г. В Международном валютном фонде отмечают, что для еврозоны это самые низкие темпы роста ВВП с 2013 г.

В предыдущих прогнозах, сделанных в апреле этого года, эксперты фонда заявляли, что ожидают роста ВВП еврозоны на 1,3% и 1,5% в 2019 и 2020 гг. соответственно.

Прогнозные оценки по темпам роста ВВП Германии на следующий год были снижены с 1,7% до 1,2%. Более слабый рост экономики также, по обновленным оценкам МВФ, в 2020 г. ждет Италию и составит 0,5% вместо прежней оценки в 0,9%. Также были понижены прогнозы по Франции, Испании, Нидерландам, Финляндии и ряду других стран.

По прогнозам МВФ, в 2020 г. в целом проявится заметное расхождение в темпах экономического роста между развитыми и развивающимися странами Европы. Оценки по темпам роста ВВП развитых стран Европы были снижены с 1,6% до 1,5%. При этом прогнозные оценки по развивающимся экономикам Европы, к которым также относится и Россия, был повышена с 2,3% до 2,5%. В МВФ также повысили прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2020 г. с 1,7% до 1,9%

В докладе также отмечается, что прогнозы в дальнейшем могут быть вновь понижены из-за ряда рисков, которые могут привести к дальнейшему замедлению роста экономики еврозоны. Среди них эксперты МВФ выделили процесс выхода Великобритании из ЕС, заявив о том, что условия выхода будут иметь ключевое значение в плане дальнейших перспектив экономического роста в Европе.

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