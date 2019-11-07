Туристы поймали пролетавшую мимо чайку на пристани и насильно засунули ей в клюв кусок хлеба, чтобы сфотографироваться. Попавшие на видео действия путешественников публикует The Sun.

На ролике видно, как мужчина в очках хватает птицу возле озера Дяньчи в Китае за крылья и смеется. В это время его спутница пытается скормить ей хлеб, однако спустя несколько секунд чайка с криками вырывается и улетает, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Другие туристы пристыдили их за издевательство над животным. Одна прохожая крикнула, что они не могут так обращаться с чайкой, а второй спросил "Что вы делаете?".

Позже путешественники извинились за свое поведение и уточнили, что не знали, что нельзя так хватать птиц.

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