Туристы схватили птицу и насильно скормили ей хлеб ради фото - ВИДЕО
Туристы поймали пролетавшую мимо чайку на пристани и насильно засунули ей в клюв кусок хлеба, чтобы сфотографироваться. Попавшие на видео действия путешественников публикует The Sun.
На ролике видно, как мужчина в очках хватает птицу возле озера Дяньчи в Китае за крылья и смеется. В это время его спутница пытается скормить ей хлеб, однако спустя несколько секунд чайка с криками вырывается и улетает, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Другие туристы пристыдили их за издевательство над животным. Одна прохожая крикнула, что они не могут так обращаться с чайкой, а второй спросил "Что вы делаете?".
Позже путешественники извинились за свое поведение и уточнили, что не знали, что нельзя так хватать птиц.
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