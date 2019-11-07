В Турции задержана группа боевиков "ИГ"
В ходе спецоперации в Анкаре задержаны 17 членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что все задержанные являются иностранцами, гражданство которых в целях безопасности не разглашается.
О деталях операции не сообщается.
Отметим что ранее, первого ноября, в ходе спецоперации в турецкой провинции Чанкыры задержаны 12 членов террористической организации (ИГ), среди которых личный повар ранее уничтоженного главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Отметим, что 29 октября этого года в турецкой провинции Бурса были задержаны 26 террористов ИГ.
В турецких провинциях Адана, Мерсин и Текирдаг, 12 июня текущего года были задержаны 19 боевиков организации ИГ.
Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в последние годы наблюдается активность террористов ИГ на территории Турции.
По словам главы МВД, в связи с этим в Турции значительно усилены меры безопасности.
"Турецкая разведка активно работает в целях ликвидации террористов и исходящих от них угроз", - сказал Сойлу.
Напомним, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции были проведены крупные операции против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором средств для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии.
В рамках операций были конфискованы наличными - свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.
В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 24 января прошлого года был задержан т.н. "министр здравоохранения" ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала т. н. "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.
В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай, на границе с Сирией, был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре