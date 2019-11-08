В мексиканском городе Кулиакан (штат Синалоа) неизвестные расстреляли офицера элитного полицейского подразделения, который в октябре участвовал в операции по задержанию Овидио Гусмана Лопеса, сына наркобарона Хоакина Коротышки Гусмана, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

На месте преступления следователи Генеральной прокуратуры нашли 155 гильз. Момент убийства попал на видео. С мужчиной расправились, когда он находился в автомобиле на стоянке, сообщает Infobae.

Мексиканские правоохранители задержали сына наркобарона Коротышки Овидио Гусмана Лопеса по обвинению в сговоре с целью распространения марихуаны, кокаина и метамфетамина. Его поимка привела к вооружённому противостоянию в Кулиакане, в результате Лопеса отпустили. Издание The Guardian внесло мексиканца в рейтинг 10 самых разыскиваемых преступников мира.

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