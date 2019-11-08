Президент США Дональд Трамп хотел бы присутствовать в Москве 9 мая будущего года на торжествах по случаю Дня Победы. Американский лидер заявил об этом, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС, в беседе с журналистами в Белом доме, передает Day.Az.

"Да, верно, я был приглашен", - сказал американский лидер. Трамп отвечал на вопрос о том, намерен ли он воспользоваться переданным ему ранее приглашением посетить Москву 9 мая 2020 года.

"Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом (визите в Москву - прим. ТАСС) подумаю. Президент [России Владимир] Путин пригласил меня. Это очень важное дело: празднование окончания [Великой Отечественной] войны. Это очень важное дело, так что я высоко ценю приглашение", - сказал далее Трамп.

При этом он вновь констатировал, что 9 мая выпадает на разгар избирательной кампании в США. Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп будет вновь баллотироваться на них в президенты США от Республиканской партии. "Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать, если смогу", - подчеркнул глава администрации США.

Путин пригласил Трампа на мероприятия по случаю 75-летия Победы во время их двусторонней встречи, которая состоялась в июне в японской Осаке на полях саммита Группы двадцати (G20). Американский президент в свою очередь заверял прежде, что очень серьезно обдумает это приглашение.

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