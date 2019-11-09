В центре Киева автомобилистам пришлось быть максимально внимательными - 5 ноября на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу, и кипяток хлынул на дороги, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Из-за аварии дорожное покрытие превратилось в "сито" с огромными ямами, которые заполнялись горячей водой.

Сегодня было опубликовано видео с автолюбителем, который не смог преодолеть все ловушки в столице Украины. На кадрах видно, как машина избегает одной ямы, но проваливается в другую и начинает тонуть.

Из-за происшествия в центре Киева образовались внушительные пробки.

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