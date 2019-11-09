Президент США Дональд Трамп отнес доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года к самой большой лжи для американцев.

Об этом сообщает Ruptly TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он считает, что демократы три года пытались претворить в жизнь "бредовую" идею пересмотра итогов тех выборов.

По его словам, своими действиями они предлагали низвергнуть демократию в США.

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