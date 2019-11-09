https://news.day.az/world/1174176.html Иран не пойдет США на уступки
Иран не пойдет США на уступки
Давление на Иран не заставит его пойти на уступки США, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Это экономическая война, это не мое определение, это слова Трампа, что он развязал экономическую войну против Ирана. В этих условиях, в условиях экономической войны, мы не ведем переговоры, мы не поддадимся давлению, должно быть сначала прекращение огня, для обеих сторон, чтобы они вернулись к исходным позициям. Иран к этому готов",- сказал Аракчи, выступая на московской конференции по нераспространению.
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