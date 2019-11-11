Голосование на внеочередных выборах в Генеральные кортесы (парламент) завершилось в воскресенье в Испании. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени и работали до 20:00, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Исключение составляют пункты для голосования на Канарских островах, где участки из-за разницы во времени закроются через час.

По данным на 18:00, явка достигла почти 57%. По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов. Правом голоса обладают около 37 млн подданных королевства, из которых 2 млн проживают за рубежом.

Нынешние всеобщие выборы в Испании являются четвертыми за последние четыре года.

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