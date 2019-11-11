Вооруженные силы Индии разместили 100 тыс. военнослужащих вдоль линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира. Об этом в понедельник сообщила газета The Economic Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Усиление индийского военного присутствия на линии контроля связано с мерами по предотвращению проникновения террористов из пакистанской части Кашмира в союзную территорию Джамму и Кашмир и обеспечению безопасности в приграничной зоне Индии", - приводит издание слова официальных источников.

По индийским оценкам, военная группировка Пакистана на линии контроля составляет 80 тыс. солдат и офицеров. "После 5 августа, когда была отменена 370-я статья индийской конституции и упразднен штат Джамму и Кашмир, Пакистан перебросил в этот район новые батареи тяжелой артиллерии, а также армейские подразделения, включая два батальона спецназа численностью 700 человек каждый", - уточнили источники.

В 2019 году на линии контроля в Кашмире произошло почти 2,5 тыс. нарушений режима прекращения огня, это наибольшее количество таких инцидентов за несколько лет, сообщили они. Провокации привели к потерям среди индийских военнослужащих. Подразделения армии Индии были вынуждены открывать ответный огонь.

Напряженность на линии контроля в Кашмире сохраняется после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом.

Это решение не поддержала часть мусульманского населения Джамму и Кашмира и некоторые местные политические партии, выступающие за автономию региона и сохранение прежних привилегий. Против такого решения Индии выступил и соседний Пакистан.

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