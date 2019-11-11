Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль сирийские нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования в Сирии, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Насчет того, что делают США на севере Сирии. Конечно же, их попытка по большому счету ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные промыслы - она противозаконна, и ничего хорошего сирийскому урегулированию не несет, только сохраняет дополнительный серьезный раздражитель, серьезную угрозу в этой части Сирии", - отметил Лавров, сообщает РИА "Новости".



Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что военнослужащие США останутся в Сирии, чтобы "охранять нефть" в Сирии от боевиков "ИГ". "Возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион, им нужны деньги. Мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно", - отметил Трамп.



"Мы заберем сирийскую нефть, чтобы предотвратить ее попадание в руки "ИГ", и передадим ее нашим компаниям", - заявил Трамп.

Именно у Дейр-эз-Зора расположен завод американской компании Conoco, бои за который шли в феврале 2018 г. По сообщениям СМИ, при авиаударах погибли десятки граждан России, работавших на местных месторождениях.



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