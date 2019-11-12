Президент США Дональд Трамп может отложить решение о том, вводить ли пошлины на импорт автомобилей из Европейского союза еще на шесть месяцев, сообщает Politico со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Администрация Трампа должна принять это решение до 13 ноября. Дедлайн уже перенесли однажды - в мае. Тогда Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру добиваться соглашения с ЕС и Японией, чтобы "устранить угрозу усугубления национальной безопасности от импорта автомобилей".



Если срок отодвинут еще на шесть месяцев, то о своем решении Трамп должен будет объявить уже в 2020 году, когда президентская гонка будет в разгаре, отмечает издание.



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