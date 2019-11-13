Прямо в эти минуты к сектору Газа стягиваются израильские военные вместе с бронетехникой. Как видно на кадрах, в сторону границы движется целая колонна танков, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Несколько часов назад Тель-Авив трижды атаковал позиции палестинцев, об этом сообщило издание Jerusalem Post. По данным газеты, в результате погибло 10 человек, еще 45 ранены.

На грани нового полномасштабного конфликта регион оказался накануне - поводом стали ракетные обстрелы по территории Израиля. Сирены воздушной тревоги звучали даже в столице.

В армии утверждают, что всего было выпущено почти 200 снарядов, большинство из них перехватили системы ПВО "Железный купол". Одна из ракет упала на автотрассу, обошлось без пострадавших. Обстрелы начались сразу после того, как Израиль заявил о ликвидации лидера палестинской группировки.

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