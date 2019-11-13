https://news.day.az/world/1175271.html В Бразилии атаковали посольство Венесуэлы
В Бразилии атаковали посольство Венесуэлы
Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что правительство Бразилии должно дать гарантии безопасности и уважать международные конвенции.
"Если агрессия не прекратится, это будет серьезным прецедентом", - предупредил венесуэльский дипломат.
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