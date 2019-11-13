Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что правительство Бразилии должно дать гарантии безопасности и уважать международные конвенции.

"Если агрессия не прекратится, это будет серьезным прецедентом", - предупредил венесуэльский дипломат.