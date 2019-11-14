Власти Гонконга, как ожидается, объявят комендантский час в эти выходные, сообщила китайская государственная газета Global Times. Издание опубликовало эту новость в Twitter со ссылкой на неназванные источники, однако вскоре удалило соответствующий твит, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Гонконге четвертый день подряд продолжается хаос. Власти города объявили, что занятия во всех школах будут приостановлены до воскресенья. Оператор городского метро частично приостановил обслуживание, в то время как протестующие продолжают блокировать дороги.

