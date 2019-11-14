Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 ноября, выросли на 2,2 млн баррелей, или на 0,5%, до 449 млн баррелей, говорится в обзоре управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны.



Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали, что запасы вырастут только на 1,6 млн баррелей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Добыча нефти в США за неделю, согласно данным министерства, составила 12,8 млн баррелей в день, увеличившись на 200 тыс с показателя прошлой недели.

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Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, штат Оклахома, уменьшились на 1,2 млн баррелей - до 46,5 млн.



Запасы бензина увеличились на 1,9 млн баррелей, или на 0,9% - до 219,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 1,2 млн баррелей.



Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 2,5 млн баррелей, или на 2,1%, составив 116,7 млн баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 0,95 млн баррелей.



Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,4 млн баррелей, до 639,5 млн баррелей.

