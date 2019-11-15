Протесты "желтых жилетов" обошлись Франции в 2,5 миллиарда евро
Франция потеряла 2,5 миллиарда евро за год после начала протестов "желтых жилетов". Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом передает французская радиостанция RTL.
Радио отмечает, что в течение года 5 тысяч мелких предприятий и торговых фирм, которые пострадали от действий манифестантов, попросили государство о помощи. В частности, они просили власти об отсрочке по выплате социальных взносов и других налогов на сумму 460 миллионов евро.
Страховые компании при этом выплатили за этот период компенсацию 13 тысячам "разграбленных" предприятий в размере 230 миллионов евро.
С начала движения "желтых жилетов" в ноябре 2018 года 75 тысяч французских работников стали частично безработными в гостиничном и ресторанном бизнесе, торговле и в транспортной сфере.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований.
Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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