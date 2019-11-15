Франция потеряла 2,5 миллиарда евро за год после начала протестов "желтых жилетов". Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом передает французская радиостанция RTL.

Радио отмечает, что в течение года 5 тысяч мелких предприятий и торговых фирм, которые пострадали от действий манифестантов, попросили государство о помощи. В частности, они просили власти об отсрочке по выплате социальных взносов и других налогов на сумму 460 миллионов евро.

Страховые компании при этом выплатили за этот период компенсацию 13 тысячам "разграбленных" предприятий в размере 230 миллионов евро.

С начала движения "желтых жилетов" в ноябре 2018 года 75 тысяч французских работников стали частично безработными в гостиничном и ресторанном бизнесе, торговле и в транспортной сфере.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований.

Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.