Число задержанных в Париже в ходе акций протеста "желтых жилетов" возросло до 105, сообщила столичная префектура полиции.

Ранее сообщалось о 61 задержанном в Париже.

"Сто пять человек задержаны в 16.00 (19.00 мск)", - говорится в сообщении полиции в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В субботу днем на площади Италии протестующие выстроили несколько баррикад из строительных ограждений, досок и городских электросамокатов, а затем стали их поджигать. Дежурство на площади несут наряды полицейского спецназа, которые регулярно отправляют в толпу картриджи со слезоточивым газом и дымовые шашки.

Протестующие планируют провести в Париже и регионах масштабные акции "желтых жилетов" в субботу и воскресенье - в первую годовщину их начала, не все акции являются согласованными.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.