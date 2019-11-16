Все начальные и средние школы в провинции Тегеран в Иране закроют в воскресенье, который является в Иране рабочим днем, из-за сильного снегопада, обрушившегося в субботу на страну, сообщает агентство ISNA со ссылкой на губернатора провинции Мохсени Бандпэя, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Из-за прогноза метеорологической службы на завтрашний день (воскресенье), начальные и средние школы по всей провинции Тегеран будут закрыты в утреннюю и дневную смену", - заявил губернатор.