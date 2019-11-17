https://news.day.az/world/1176445.html К сведению отправляющихся в Москву - отменены десятки рейсов
К сведению отправляющихся в Москву - отменены десятки рейсов
В аэропортах Москвы утром 17 ноября отменили и задержали почти 20 рейсов. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным на 08.25 по мск., в Домодедово задержано пять рейсов и два отменено. Во Внуково задержали восемь рейсов.
Кроме того, в Шереметьево задержано еще пять рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Причины задержек в настоящее время неизвестны.
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