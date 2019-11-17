"Вчера было задержано 264 человека, в том числе 173 - в Париже", - сказал Кастанер в интервью телеканалу CNews и радиостанции Europe 1.

В субботу днем на площади Италии протестующие выстроили несколько баррикад из ограждений, досок и городских электросамокатов, а затем стали их поджигать. Дежурство на площади несли наряды полицейского спецназа, которые регулярно отправляли в толпу картриджи со слезоточивым газом и дымовые шашки. В субботу на манифестации по всей Франции, по данным МВД, вышли 28 тысяч человек.