Полиция Гонконга смогла попасть в здание Политехнического университета, в котором забаррикадировались более 200 протестующих. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство The Associated Press.

По его данным, штурм продолжался всю ночь. Против радикально настроенных студентов полиция применил слезоточивый газ и водометы. Правоохранительные органы также оцепили всю территорию университета, заблокировав все входы и выходы из университетского городка

Полиция Гонконга применила 17 ноября слезоточивый газ и водяные пушки для разгона радикальных демонстрантов в масках на полуострове Коулун, где находится университет. Радикалы кидали в стражей порядка кирпичи, бутылки с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков. Как сообщила газета South China Morning Post, один из офицеров полиции был ранен в ногу выпущенной демонстрантом стрелой.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.