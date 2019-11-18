Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на филиппинском острове Минданао. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 3 километрах к юго-востоку от населенного пункта Сан-Винсенте. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.