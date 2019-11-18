Спецназ мобилизован к зданию парламента Грузии, где участники акции протеста отказываются освобождать проезжую часть и блокируют входы в здание, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Georgia.

Автобусы, заполненные сотрудниками департамента по особым поручениям МВД, тронулись к парламенту с площади Первой республики.

Действия участников акции протеста у парламента Грузии в центре Тбилиси выходят за рамки закона, говорится в заявлении на сайте МВД.

Акция протеста не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года. С 17 ноября у всех входов в парламент разбиты палатки, депутатов от правящей партии не впускают в здание. Среди митингующих оппозиционные депутаты.