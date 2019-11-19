Ликвидация главаря террористической организации ИГ стала возможной после того, как задержанный Турцией его приближенный указал на местонахождение террориста.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

О ликвидации Абу-Бакра аль-Багдади президент США Дональд Трамп объявил в октябре. Аль-Багдади был уничтожен в результате спецоперации американских спецназовцев в провинции Идлиб в Сирии.

"Мы поймали близкого к аль-Багдади человека, Итхави, и передали его Ираку. Он и показал, где находится главарь террористов", - цитирует Чавушоглу газета Cumhuriyet.