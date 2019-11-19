Глава военной разведки Ирака Саад аль-Алляк считает, что существует угроза массового побега боевиков террористической группировки "Исламское государство" из тюрем в Сирии и Ираке, что может привести к ее возрождению, несмотря на убийство главаря Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом аль-Алляк заявил в интервью телеканалу CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мировое сообщество должно предпринять огромные усилия, чтобы справиться с этой проблемой, потому что преступники могут покинуть тюрьмы и вернуться в свои страны. Они представляют большую опасность для Европы, Азии и северо-западной Африки", - указал глава разведки.

Он рассказал, что члены "ИГ", возможно, планируют массовый побег своих бывших соратников из мест заключения в Ираке и Сирии. Аль-Алляк подчеркнул, что Багдад передал Анкаре информацию о девяти предполагаемых террористах, некоторые из которых являются ключевыми фигурами для финансирования операций ИГ.

"Некоторые члены командования [ИГ] сбежали на север, то есть в соседние страны и пограничные районы, такие как город Газиантеп в Турции", - отметил глава иракской разведки. По его словам, боевики могут заниматься вербовкой новых сторонников на территории Турции.

За последнее время турецкие силовики задержали несколько десятков боевиков ИГ. Эти меры активизировались после заявления президента США Дональда Трампа о ликвидации американскими военными аль-Багдади.