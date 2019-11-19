По меньшей мере 5,4 тысячи человек направлены в пункты эвакуации после того, как тайфун "Рамон" обрушился на северную часть Филиппин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, пункты эвакуации были развернуты в школах и зданиях местных муниципалитетов в 11 городах провинции Кагаян. Власти также отменили занятия во всех учебных заведениях для безопасности учащихся. Тем не менее работа в государственных и частных компаниях и учреждениях была возобновлена во вторник.

Кроме того, была прекращена подача энергоснабжения в муниципалитетах Санта-Анна и Гонзага. В муниципалитете Аллакапан оползни перекрыли дороги. В городе Илаган один из мостов был залит водными потоками, его закрыли для движения.