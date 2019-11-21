Повстанцы-хуситы сбили саудовский реактивный истребитель F-15.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказали представители движения, сообщает Reuters.

Самолет заметили в провинции Саада на северо-западе Йемена, его сбили при помощи систем противовоздушной обороны. Повстанцы утверждают, что истребитель принадлежал проправительственной коалиции, во главе которой стоит Саудовская Аравия.

В ноябре Эр-Рияд возобновил неофициальные переговоры с хуситами о прекращении огня. К ним готовилась и саудовская сторона, и повстанцы: стороны рассчитывали на перемирие.

В стране с 2014 года длится конфликт между правительственными силами и повстанцами-хуситами. Сейчас они контролируют столицу Йемена Сану. В 2015 года в Йемен ввела войска коалиция во главе с Саудовской Аравией. В нее входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Египет, Иордания, Марокко и Пакистан. Объединенные Арабские Эмираты и Судан вывели свои войска летом и осенью 2019 года.