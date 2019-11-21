Президент США Дональд Трамп призвал конгресс прекратить "охоту на ведьм".

Соответствующее заявление он написал на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эта охота на ведьм должна закончиться сейчас же. Это очень плохо для нашей страны", - сказал американский лидер.

"Охотой на ведьм" Трамп называет процедуру импичмента, которая в настоящее время проходит в США.

В стране разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.