https://news.day.az/world/1178842.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 13:57 по местному времени у берегов района Кумлуджа провинции Анталья.
Эпицентр землетрясения располагался в 32,97 километра от района. Очаг землетрясения залегал на глубине 16,23 километра.
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