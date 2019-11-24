В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 13:57 по местному времени у берегов района Кумлуджа провинции Анталья.

Эпицентр землетрясения располагался в 32,97 километра от района. Очаг землетрясения залегал на глубине 16,23 километра.