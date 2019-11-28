В Албании произошло еще одно сильное землетрясение.

Эпицентр находился на глубине двух километров в 25 километрах от города Драч и в 48 километрах от столицы страны Тираны. Магнитуда толчков - 5,1, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Информации о пострадавших не поступало. Однако, по данным "Интерфакса", ущерб нанесен одной больнице.

Первое землетрясение произошло в Албании 26 ноября. Его жертвами стали 40 человек, еще 650 пострадали. Шансов найти живых под завалами почти не осталось. Многочисленные афтершоки продолжают фиксироваться в разных частях страны.

Албанский сейсмолог Лламбро Дуни призвал жителей страны не возвращаться в дома, не входить в здания и искать жилье в других районах страны, передает ТАСС. Также, по его словам, месторасположение города Дуррес сместилось на 10 сантиметров, так как землетрясение было очень сильным.